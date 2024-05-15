Детский сад построят в ЖК «Лесобережный» в Красногорске | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 13:59 Детский сад построят в ЖК «Лесобережный» в Красногорске Главгосстройнадзор МО

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Детский сад на 315 мест появится на территории жилого комплекса «Лесобережный» в Красногорске. На данный момент строительная готовность объекта составляет 12%.

Согласно проекту, в трехэтажном здании появятся административные и групповые помещения, медицинский и пищевой блоки, кабинет для развивающих игр, а также музыкальный и физкультурный залы.

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На прилегающей территории обустроят игровую зону и сад, где ребята смогут высаживать цветы. Завершить строительство дошкольного образовательного учреждения планируют в 2025 году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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