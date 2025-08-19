Детский сад построят в ЖК «Квартал Строгино» в Красногорске

Пристроенные детский сад продолжают строить в жилом комплексе «Квартал Строгино» в Красногорске. Он рассчитан на 125 воспитанников. Учреждение запустят вместе с жилым корпусом № 1.

Как рассказали в областном Минжилполитики, сейчас строители выкладывают стену и перегородки, а также монтируют коммуникации и устанавливают кровлю. Готовность объекта уже достигла 40%.

Общая площадь детского сада составит около 2,5 тысячи квадратных метров. Воспитанников поделят на пять групп по 25 человек. Здание сделают доступным для инвалидов. Внутри разместят групповые со спальнями, буфетами и раздевалками, спортзал, музыкальный зал и другие помещения. На территории обустроят площадки с качелями и горками.

Жилой комплекс «Квартал Строгино» находится на северо-западе Подмосковья. Рядом расположены Серебряный бор, парк «Липовая роща» и станция метро «Строгино». На территории продолжается строительство еще одного детского сада на 300 воспитанников и школы для 1,1 тысячи учеников.