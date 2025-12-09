Детский сад построят в ЖК «Ярославский квартал» в Мытищах в 2026 году

Детский сад построят в жилом квартале «Ярославский квартал» в Мытищах. Его планируют открыть во втором квартале 2026 года.

Готовность работ уже достигла 54%, рассказали в региональном стройнадзоре. Сейчас в здании обустраивают фасады.

Детский сад позволит разгрузить соседние учреждения вблизи ЖК. Рядом уже есть автобусные остановки, парк «Лосиный остров», а скоро откроется школа на 550 мест.

Площадь трехэтажного здания составит почти четыре тысячи квадратных метров. Для воспитанников обустроят 11 групп со спальнями, игровыми, пищеблоком и медпунктом. Там будут работать физкультурный и музыкальный залы.

ЖК «Ярославский квартал» включит в себя восемь корпусов, четыре из которых уже готовы. Там появится паркинг, пешеходный бульвар и места отдыха.