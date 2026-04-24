Детский сад построят в ЖК «Богдановский Лес» в Ленинском округе в 2027 году

В жилом комплексе «Богдановский Лес» в Ленинском округе продолжается строительство крупного дошкольного учреждения. Детский сад будет рассчитан на 350 человек.

Учреждение будет работать пять дней в неделю с 7:00 до 19:00.

Проектом предусмотрено размещение 14 групп, которые примут детей разных возрастов. Площадь четырехэтажного здания составит около 4,4 тысячи квадратных метров.

Внутри предусмотрят игровые, учебные и спальные зоны, а также помещения для отдыха и занятий. Для обеспечения работы учреждения потребуются не менее 85 сотрудников.

Процесс строительства контролируют специалисты Главгосстройнадзора Московской области, они регулярно проводят проверки.

Готовность здания оценивают примерно в 27%. Завершить работы планируют в начале следующего года.

Жилой комплекс «Богдановский Лес» расположен в деревне Богданиха. Параллельно со строительством детского сада там возводят шесть жилых домов, очистные сооружения, канализационные насосные станции, водозаборный узел и котельную, а также создают дорожную сеть.

В планах также строительство нескольких детских садов, школ, поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса.

Девелопером проекта выступает «Самолет-Богдановский Лес».