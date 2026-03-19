Детский сад построят в ЖК «1-й Южный» в Ленинском округе в этом году

Детский сад на 330 местр построят в жилом комплексе «1-й Южный» в Ленинском округе. Завершить работы планируют в этом году.

Как рассказали в министерстве жилищной политики Подмосковья, площадь здания составит 4,6 тысячи квадратных метров. Там обустроят игровые комнаты, музыкальный и физкультурный залы, помещения для занятий, медблок, столовую и прачечную. На территории разместят детские и спортивные площадки.

В жилом комплексе создадут развитую социальную инфраструктуру: две школы, три детских сада, поликлинику, пешеходный бульвар. Застройщики развивают территории за счет внебюджетных источников финансирования.