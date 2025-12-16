Детский сад построят в ЖК «1-й Южный» в Ленинском округе в 2026 году
Детский сад строят в жилом комплексе «1-й Южный» в Ленинском округе. Учреждение будет рассчитано на 330 мест.
В Министерстве жилищной политики Московской области отметили, что возведение здания площадью более 4,5 тысячи квадратных метров при помощи монолитной технологии началось весной. Строители уже приступили к фасадным работам.
В детском саду оборудуют помещения для занятий, игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, столовую, медицинский блок и прачечную. Возле здания появятся площадки, а также теневые навесы.
Все работы завершат в следующем году.
На территории жилого комплекса «1-й Южный» в общей сложности построят три детских сада, две школы и поликлинику. Кроме того, там появится пешеходный бульвар с дендрарием.