Детский сад построят в ЖК «1-й Южный» в Ленинском округе в 2026 году

Детский сад строят в жилом комплексе «1-й Южный» в Ленинском округе. Учреждение будет рассчитано на 330 мест.

В Министерстве жилищной политики Московской области отметили, что возведение здания площадью более 4,5 тысячи квадратных метров при помощи монолитной технологии началось весной. Строители уже приступили к фасадным работам.

В детском саду оборудуют помещения для занятий, игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, столовую, медицинский блок и прачечную. Возле здания появятся площадки, а также теневые навесы.

Все работы завершат в следующем году.

На территории жилого комплекса «1-й Южный» в общей сложности построят три детских сада, две школы и поликлинику. Кроме того, там появится пешеходный бульвар с дендрарием.