Детский сад построят в ЖК «1-й Химкинский» к концу 2028 года

В жилом комплексе «1-й Химкинский», который возводит группа компаний ФСК под брендом «1-й ДСК», начался новый этап. На площадке проводят земляные работы для строительства детского сада на 500 мест.

Учреждение возводят синхронно с первыми жилыми корпусами.

Здание площадью более шести тысяч квадратных метров получит выразительную архитектуру с фасадами в спокойной гамме коричнево-песочных и серых оттенков. Внешний облик дополнят выступающие элементы с двускатными крышами, а входные группы оформят латунными панелями, что придаст зданию современный и запоминающийся характер.

Внутреннее пространство сада будет ориентировано на комфорт и развитие детей: там предусмотрели просторные игровые комнаты, залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский блок с кабинетом логопеда и процедурной, а также пищеблок.

Прилегающую территорию благоустроят — на ней появятся игровые и спортивные зоны, места для отдыха с теневыми навесами и удобная площадка для кратковременной стоянки машин. Завершить строительство планируют к концу 2028 года.

Жилой комплекс занимает территорию почти в 100 гектаров в Химках и предусматривает масштабное развитие социальной среды.

В общей сложности там построят две школы, четыре детских сада и поликлинику. Также в проекте — создание парковой зоны для прогулок и возведение спортивного комплекса с термами и СПА.

Сейчас на площадке строят четыре жилых корпуса, ввод первого из них в эксплуатацию наметили на конец года.