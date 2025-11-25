Детский сад построят в жилом комплексе «Квартал Авиаторов» в Балашихе. Он будет рассчитан на 255 воспитанников, рассказали в региональном Минжилполитики.

Сейчас на объекте завершают отделку фасада и установку окон.

Площадь трехэтажного здания составит около 3,5 тысячи квадратных метров. Внутри обустроят 11 групп, музыкальный и спортивный залы, а также помещения для художественных секций.

На первом этаже будет пищеблок, медицинская зона и кабинет логопеда. У входа разместят место для хранения колясок и пост охраны.

На улице для детей обустроят игровые зоны с теневыми укрытиями и спортивные площадки. Там высадят деревья, кустарники и цветы.

ЖК строят в развитом районе Балашихи, рядом с Горенским лесопарком. В восьми километрах находится съезд на МКАД, а в пяти минутах езды — железнодорожная станция. На территории возведут шесть корпусов, обустроят закрытые дворы, откроют детский сад и поликлинику.