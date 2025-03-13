Детский сад построят в Раменском

В округе продолжается реализация проектов комплексного развития территорий, направленных на создание комфортной и современной городской среды. В рамках программы в поселке Ильинском ведется строительство нового жилого комплекса, который станет важной частью развития инфраструктуры населенного пункта.
Проект предусматривает возведение нескольких жилых домов. Особое внимание уделено созданию условий для семей с детьми. На территории жилого комплекса будет построен детский сад, рассчитанный на 65 мест.
Помимо жилых домов и детского сада, предусмотрено строительство коммерческих объектов — зданий, предназначенных для размещения заведений общественного питания и магазинов. Территория вокруг домов будет комплексно благоустроена. Проектом предусмотрена установка современных спортивных и игровых детских площадок.
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