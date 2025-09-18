Детский сад построят в Проектируемом проезде в Люберцах в 2026 году

На Проектируемом проезде в Люберцах продолжается строительство детского сада. В учреждении смогут одновременно разместить 560 человек.

Специалисты уже завершили монолитные работы и скоро приступят к установке окон в здании. Когда к октябрю будет полностью закрыт тепловой контур, начнется внутренняя отделка.

Детский сад площадью более восьми тысяч квадратных метров, состоящий из трех надземных этажей и одного подвального, будет иметь Т-образную форму с выступами.

В здании обустроят групповые ячейки, пищеблок, медицинские кабинеты, прачечную, залы для занятий музыкой и физкультурой, входные группы и помещения охраны.

Строительство проводят по государственной программе Московской области за счет инфраструктурного бюджетного кредита.

Работы планируют завершить в следующем году.