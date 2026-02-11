Детский сад построят в поселке ВНИИССОК в 2027 году

В поселке ВНИИСОК в Одинцовском округе продолжают строить детский сад. Дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест.

Сейчас подрядчик завершает устройство фундамента будущего здания. Работы на объекте выполнены уже на 12%.

В детском саду предусмотрят 10 групп, в каждой из которых разместят спальню, буфет и игровую комнату. В здании также оборудуют физкультурный и музыкальный залы, зону для кружков, методические пространства, медицинский кабинет и пищеблок полного цикла.

Рядом с учреждением обустроят площадки для занятий физкультурой и игр, тротуары и проезды, а также высадят растения. Для удобства и комфорта детей установят навесы и скамейки.

Работы проводят по региональной государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.

Новый детский сад откроют в следующем году.