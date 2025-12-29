Детский сад построят в поселке ВНИИССОК в 2027 году

Строительство детского сада продолжается в поселке ВНИИССОК. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 220 мест.

Сейчас на площадке завершают снос аварийного здания и укладывают фундамент.

«На объекте 30 рабочих и четыре единицы техники. Ведется демонтаж оставшейся части аварийного здания, устройство фундаментной плиты», - отметил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

В каждой из 10 групп разместят спальню, игровую и буфет. В здании также оборудуют физкультурный и музыкальный залы, зону для проведения кружков, пищеблок, методические кабинеты и медицинский отсек.

Возле детского сада появятся площадки для игр и занятий спортом с теневыми навесами. Территорию озеленят. Кроме того, специалисты обустроят тротуары и подъезды для машин.

Работы проходят в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Средства выделили из бюджета.

Детский сад откроют в 2027 году.