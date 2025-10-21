Детский сад построят в микрорайоне Зубачево в Сергиевом Посаде в 2026 году
Строительство детского сада на 280 мест в микрорайоне Зубачево завершается. Там обустроили современный фасад и провели отделку помещений. В учреждении будут заниматься ребята от 1,5 года.
В здании уже завершили обустройство монолита, кладку стен, перегородок и лифтовых шахт. Там построили вентилируемые фасад, отопление, провели отделку помещений.
Как рассказали в областном Минстрое, детский сад возвели по губернаторской программе. Все работы ведут под контролем администрации округа.
В трехэтажном здании будут заниматься 11 групп детей от 1,5 до семи лет.
В Сергиевом Посаде продолжается ремонт еще пяти детских садов.