Детский сад построят в микрорайоне Щелково-7 к 2025 году

Детский сад на 240 мест построят вблизи улицы Неделина в микрорайоне Щелково-7. Завершить работы планируют в 2025 году.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, подрядчик приступил к обустройству котлована.

Детский сад будет рассчитан на 12 групп. В здании обустроят колясочную, помещения охраны, групповые ячейки, кабинеты логопеда и психолога, спортивный и музыкальный залы, а также другие помещения. Общая площадь учреждения составит 3,4 тысячи квадратных метров.

На территории разместят игровые и физкультурные площадки, проведут озеленение и благоустройство.

Работы проведут за счет бюджетных средств.

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