Детский сад построят в микрорайоне Салтыковка в Балашихе к 2028 году

В микрорайоне Салтыковка в Балашихе планируют построить новый детский сад. Здание будет рассчитано на 125 мест.

Новый детский сад включили в областную государственную программу по строительству объектов социальной инфраструктуры.

Специалисты уже завершили проработку участка и приступили к подготовке конкурсной документации. Скоро в рамках тендера будет определен подрядчик.

В Салтыковке уже есть садик, однако он не отвечает современным стандартам, поэтому многие местные жители водят своих детей в дошкольные учреждения, расположенные в других районах.

Завершить строительство здания планируется до конца 2027 года.