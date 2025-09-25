Детский сад построят в микрорайоне Новогорск-Планерная в Химках к концу года

Детский сад построят в микрорайоне Новогорск-Планерная в Химках к концу 2025 года. Он будет рассчитан на 320 воспитанников.

Строительная готовность детского сада уже достигла 80%. На площадке трудятся 45 рабочих и спецтехника.

«Завершается устройство фасада, ведутся отделочные работы, прокладка систем вентиляции, отопления и водопровода, электромонтажные работы. На прилегающей территории ведется устройство основания для спортивных и игровых площадок, проездов и тротуаров», — рассказали в региональном Минстрое.

Площадь здания превысит 4,8 тысячи квадратных метров. Детский сад будет рассчитан на 12 групп детей по 25 мест каждая. Для них обустроят раздевалки, игровые, спальни, буфеты и санузлы. В здании будут музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих занятий, медблок и пищеблок.

На территории разместят теневые навесы, спортивные и игровые площадки.

Работы ведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».