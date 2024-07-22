Детский сад построят в микрорайоне Катюшки в Лобне к сентябрю

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Детский сад на 330 мест построят в микрорайоне Катюшки в Лобне. Его планируют открыть к сентябрю.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, на территории уже приступили к установке игровых комплексов, качелей, песочниц и лавок. На площадке трудятся 50 человек и три машины. Готовность объекта превысила 95%.

«В здании ведется пусконаладка инженерных сетей и оборудования, электромонтажные работы, установка сантехнического оборудования, сборка и расстановка мебели. Рядом с садиком идет установка качелей в виде лошадей и дельфинов, лавочек и песочниц», — добавили в ведомстве.

Площадь детского сада составит пять тысяч квадратных метров. В нем смогут заниматься 14 групп детей от 1,5 до семи лет. Для их обустроят спальни, буфеты, залы для занятий физкультурой и музыкой и другие помещения.

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