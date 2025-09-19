Детский сад построят в Южном микрорайоне в Звенигорода к 2028 году

Детский сад построят в микрорайоне Южном в Звенигороде к 2028 году. Он будет рассчитан на 200 воспитанников.

Как рассказали в региональном Минстрое, сейчас на объекте ведут пропаботку земельного участка. Подрядчика определят по конкурсу — для этого сейчас подготовливают необходимую документацию.

В детском саду обустроят трансформируемые групповые помещения, а также музыкадльные и спортивные залы, пищеблок полного цикла и кружковые комнаты.

«Строительство нового детского сада позволит обеспечить семьи с детьми дошкольным образовательным учреждением в шаговой доступности», — отметили в ведомстве.

Детский сад откроют в рамках госпрограммы по строительству объектов социальной инфраструктуры.