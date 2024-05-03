Детский сад построят в Ильинском тупике в Красногорске в 2024 году | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 16:02 Детский сад построят в Ильинском тупике в Красногорске в 2024 году Главгосстройнадзор МО

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Детский сад на 250 мест построят в Ильинском тупике в Красногорске до конца года. Стройнадзор Подмосковья проконтролировал ход работ на объекте. Специалисты определили качество устройства монолитных железобетонных конструкций.

Новый трехэтажный корпус рассчитан на ребят в возрасте от 1,5 до семи лет. В детском саду обустроят групповые ячейки с игровыми и спальными зонами, раздевалки, буфет, а также физкультурный и музыкальный залы. Прилегающую территорию также благоустроят: возле детского сада появится пешеходная зона, теневые навесы, беседки и игровые площадки.

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