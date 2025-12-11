Детский сад построят в деревне Поздняково в 2027 году

Детский сад построят на территории жилого квартала «Станиславский» в деревне Поздняково под Красногорском в 2027 году. Он будет рассчитан на 120 мест

Как рассказали в Мособлархитектуре, в учреждении обустроят помещения для ребят разного возраста, в том числе для ясельных групп. По словам главы ведомства Натальи Шуваловой, в здании будут работать трансформируемые спортивный и музыкальный залы, которые можно объединить при необходимости, а также кабинеты для кружков, медблок и прачечную.

Главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина рассказала, что детский сад оформят в стилистике жилого квартала.

«Чтобы подчеркнуть основную функцию здания — дошкольного образовательного учреждения — проектировщики оформили фасад окнами в ритмичном порядке. Живость композиции дополняет панно из керамики с изображением птиц: ласточек, журавлей, пеликанов. На кровле также появится паттерн, повторяющий линии благоустройства на территории», — сказала она.

Фасады здания оформят декоративным материалом под кирпич с контрарными акцентами из металлических деталей. Интерьеры выполнят в светлых тонах.

На территории учреждения установят пять игровых зон и одну спортивную площадку, а также парковочные места.

Жилой комплекс находится в 10 километрах от Москвы по Новорижскому шоссе. Его строят рядом с будущей станцией метро «Ильинская».