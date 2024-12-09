Детский сад построят в деревне Мисайлово в Ленинском округе. Он будет рассчитан на 350 мест.

Как рассказали в Мособлархитектуре, площадь трехэтажного здания составит 4,4 тысячи квадратных метров. Там будут заниматься 350 ребят в возрасте от двух до семи лет.

В учреждении обустроят музыкальный и спортивный залы, кабинеты врача и логопеда, а также пищеблок. На территории создадут пространства для игр и прогулок.

Здание оформят в светло-бежевом цвете. Фасады украсят светло-зеленые панели и оконные порталы с растительным орнаментом. Это позволит органично вписать постройку в городскую среду.

«Сложная композиция порталов включает в себя вставки из графитовой штукатурки, металлические откосы и светло-зеленые алюминиевые панели с растительными узорами. Благодаря выступающим откосам фасады приобретут дополнительный объем, а рисунок на панелях будет элегантно отсылать к природным мотивам», — добавили в ведомстве.

Солнечный свет будет заполнять вестибюли детского сада через витражи, а на кровле здания создадут масштабный рисунок.