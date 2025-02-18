Комитет по архитектуре и градостроительству МО

Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству МО

Детский сад построят в деревне Юрлово под Химками. Там обустроят игровые и спортивные площадки, групповые и кружковые помещения. Учреждение примет 350 воспитанников.

Мособлархитектура одобрила облик будущего детского сада. Площадь здания превысит 4,3 тысячи квадратных метров, учреждение будет рассчитано на 350 воспитанников от двух до семи лет.

Для детей обустроят музыкальные и спортивные залы, медкабинет, пищеблок, групповые и кружковые.

Здание оформят в белом, серо-коричневом и графитовом тонах с декоративной плиткой оранжевого и шоколадного цвета. Это позволит создать визуально объемный горизлонтальный рисунок.

«Фасады ритмизированы оконными проемами различных конфигураций с нерегулярным шагом. Витражное остекление в зоне входной группы позволяет максимально использовать естественное освещение и придает конструкции легкость. Пластичность стенам придает заглубление главного входа в цветную нишу выступающего над ним объема второго этажа», — добавили в ведомстве.

На территории проведут благоустройство, там установят игровые площадки с качелями, горками и теневыми навесами.