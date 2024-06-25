Детский сад построят в балашихинском микрорайоне Авиаторов в 2025 году

Фото: Главгосстройнадзор МО

Детский сад, рассчитанный на 225 воспитанников построят в Балашихе в 2025 году. Извещение о начале строительства получил Главгосстройнадзор Московской области.

Как пояснили в ведомстве, строительство детского сада на пересечении улицы Кожедуба и Балашихинского шоссе идет в рамках нацпроекта «Демография».

По проекту в трехэтажном здании разместятся групповые ячейки и помещения для кружков, физкультурный и музыкальный залы, медицинский и методический кабинеты, а также пищевой блок, вестибюль и служебные помещения. На прилегающей территории обустроят физкультурные зоны, а также 11 игровых площадок с теневыми навесами и игровым оборудованием.

Общая площадь детского сада составит порядка четырех тысяч квадратных метров.

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