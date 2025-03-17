Детский сад построят в ЖК «Малина» в Красногорске

Детский сад построят на территории жилого комплекса «Малина» в Красногорске. Он будет рассчитан на 196 мест.

Как сообщили в Минжилполитики Подмосковья, сейчас на площадке ведут кровельные работы, а также выполняют каменную кладку стен и внутренних перегородок.

Площадь двухэтажного здания составит 2,9 тысячи квадратных метров. Там обустроят восемь групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями. Кроме того, в детском саду будут работать пищеблок, кружковые, музыкальный и физкультурный залы.

Жилой комплекс находится в поселке нахабино и включает 29 домов с благоустроенной территорией.