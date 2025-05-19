Детский сад построят на улице Тихонравова в Королеве к 2028 году

Детский сад построят на улице Тихонравова в Королеве. Он будет рассчитан на 225 воспитанников и откроется в 2028 году.

Как рассказали в Мособлархитектуре, площадь здания превысит четыре тысячи квадратных метров. Оно будет состоять из основного корпуса и одноэтажной пристройки. Для детей обустроят групповые ячейки, залы для занятий музыкой и физкультурой, а также медблок и другие помещения.

«Проект отличается лаконичными, но выразительными архитектурными решениями. Чистота линий подчеркнута игрой фактур и оттенков. Нижние этажи, подчеркнуто белоснежные, придают зданию монументальность. Верхние уровни демонстрируют металлические фасадные ламели бронзового оттенка, дополненные оконными проемами, обрамлёнными порталами насыщенного желтого цвета», — сказала главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

Кровлю здания украсит геометрический орнамент, соединяющий здание с пешеходными и игровыми зонами. Входные группы оборудуют козырьками из закаленного стекла.

На территории проведут благоустройство и озеленение.