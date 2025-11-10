Детский сад построят на улице Ленина в Дзержинском в 2026 году

В Дзержинском округе начался капитальный ремонт здания дошкольного отделения «Лицея № 3» на улице Ленина. Как сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области, подрядчик уже приступил к демонтажным работам.

На этой неделе рабочие приступили к разборке внутренних конструкций — перегородок, инженерных сетей, полов, дверей, окон и кровли. Здание детского сада, построенное в 1967 году, полностью обновят: приведут в порядок фасад и входную группу, заменят инженерные системы, радиаторы, сантехнику, окна и двери, проведут внутреннюю отделку и кровельные работы. Также модернизируют пищеблок, установят новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.

Сейчас в детском саду воспитывают более 200 детей. Завершить капитальный ремонт планируют в 2026 году. В ведомстве уточнили, что работы проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».