Детский сад построят на улице Комиссара Агапова в Лобне в 2027 году

В 2027 году на улице Комиссара Агапова в Лобне появится новый детский сад. Учреждение будет рассчитано на 200 мест.

Детский сад построят на месте существовавшего ранее дошкольного учреждения. Сначала его планировали отремонтировать, однако после дополнительного обследования было принято решение о сносе.

«В настоящее время подрядчик завершил демонтаж старого корпуса и приступает к общестроительным работам по возведению нового здания», — пояснил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Согласно плану, специалисты возведут здание площадью почти две тысячи квадратных метров.

Работы проведут по государственной программе Подмосковья за счет средств регионального бюджета.