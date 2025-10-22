Детский сад построят на улице Калинина в Озерах в 2027 году

На улице Калинина в Озерах приступили к строительству детского сада. Учреждение будет рассчитано на 125 мест.

В Министерстве строительного комплекса Московской области отметили, что проект реализуют по региональной государственной программе за счет средств бюджета.

«Подрядчик приступил к подготовительному этапу работ — обустройству подъездных дорог и мест складирования материалов, планировке территории», — подчеркнули в ведомстве.

В двухэтажном здании площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров обустроят шесть групп для детей в возрасте от полутора до семи лет. Также там появятся музыкальный и физкультурный залы, медицинские помещения, пищеблок полного цикла, административные и вспомогательные зоны.

Возле здания оборудуют групповые площадки с теневыми навесами, игровыми и спортивными комплексами, а также тротуары и проезды. Кроме того, запланировано комплексное озеленение территории.

Детский сад откроют в 2027 году.