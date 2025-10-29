Детский сад построят на улице Гагарина в Королеве в 2027 году

Детский сад на 350 мест построят на улице Гагарина в Королеве. В ближайшее время подрядчик приступит к проектированию и возведению здания.

Компания «Высота» проведет работы в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» по национальному проекту «Семья».

«На территории садика будут возведены детские площадки с теневыми навесами для каждой группы. Также подрядчик установит малые архитектурные формы, предназначенные для игр детей разного возраста на свежем воздухе и выполнит благоустройство, освещение и озеленение», — пояснил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Подрядчику предстоит провести необходимые изыскания, разработать проект, а затем возвести дошкольное учреждение и поставить оборудование.

Открытие нового детского сада запланировано на 2027 год.