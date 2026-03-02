Детский сад построят на улице Гаевского в Видном в 2027 году

В Ленинском округе продолжается возведение детского сада, рассчитанного на 200 дошкольников. Строительная площадка расположена на улице Гаевского в Видном.

Подрядчик устанавливает монолитные конструкции и проводит общестроительные работы. Согласно проектным параметрам, здание будет трехэтажным, его площадь превысит четыре тысячи квадратных метров.

Внутри разместят девять групповых блоков с отдельными зонами для игр и сна. Кроме того, предусмотрены специализированные помещения для занятий — физкультурный и музыкальный залы, где планируют проводить утренники и образовательные мероприятия.

Прилегающую территорию благоустроят: там появятся игровые комплексы и спортивные площадки для прогулок и активного отдыха.

Проект реализуют в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств регионального бюджета.

Согласно условиям государственного контракта, завершение строительства намечено на будущий год.