Детский сад построят на Литейной улице в Подольске к 2027 году

Детский сад построят на Литейной улице в Подольске. Он будет рассчитан на 200 мест. Как рассказали в областном Минстрое, работы планируют завершить в 2027 году.

Подрядчик уже начал устройство строительного городка и подключил временное электроснабжение.

В здании разместят физкультурный и музыкальный залы, кружковую зону, методические кабинеты, пищевой и медицинский блоки.

«На территории обустроят площадки для спорта и игр, выполнят озеленение, обустроят проезды и тротуары. Площадки будут оборудованы теневыми навесами и малыми архитектурными формами для детей разного возраста», — сказал глава областного Минстроя Александр Туровский.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств.