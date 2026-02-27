Детский сад построили в ЖК «Новая Алексеевская роща» в Балашихе

Детский сад построили на территории жилого комплекса «Новая Алексеевская роща» в Балашихе. Учреждение откроется в марте этого года. Оно примет до 250 ребят.

Подмосковный стройнадзор выдал заключение о соответствии проектной документации здания детского сада.

Всего в учреждении 10 групп — по две на каждую возрастную категорию. На территории оборудовали игровые и спортивные площадки, а также теневые навесы для защиты от солнца и дождя.

Под контролем стройнадзора в жилом комплексе «Новая Алексеевская роща» уже построили пять многоквартирных домов. Сейчас там возможнят еще один корпус и поликлинику на 400 посещений в смену.