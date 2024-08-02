Детский сад построили в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе

Детский сад построили в жилом комплексе «Пригород Лесное» в Ленинском округе. Там смогут заниматься 360 ребят.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, инспекторы провел итоговую проверку на объекте, уделив особое внимание системе противопожарной защиты и выдали застройщику заключение о соответствии.

Площадь трехэтажного здания составила 4,7 тысячи квадратных метров. Там обустроили групповые ячейки с раздевалками, игровыми и обеденными зонами, а также спортивный и музыкальный залы. В сентябре туда пойдут 360 детей от двух до семи лет.

«Всего по проекту в жилом квартале предусмотрено 16 детских садов, 11 школ, поликлиника, больница со станцией скорой помощи, физкультурно-оздоровительный комплекс, торговый центр и пожарная часть», — добавили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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