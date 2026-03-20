Детский сад построили в ЖК «Первый Донской» в деревне Сапроново

В деревне Сапроново в Ленинском округе построили детский сад. Учреждение рассчитано на 300 мест.

Садик находится на территории жилого комплекса «Первый Донской». В трехэтажном здании площадью свыше четырех тысяч квадратных метров оборудовали помещения для 12 групп.

Возле детского сада обустроили площадки для игр и занятий спортом, высадили кустарники и деревья, а также разместили клумбы и газоны. Кроме того, там появились теневые навесы.

За процессом работ следил Главгосстройнадзор Московской области. Инспекторы уже провели итоговую проверку, после которой выдали застройщику «Столица Юга» заключение о соответствии проектным решениям.

Строительство началось в ноябре 2024 году. Скоро детский сад введут в эксплуатацию.