Детский сад построили в ЖК «Новая Алексеевская роща» в Балашихе

В жилом комплексе «Новая Алексеевская роща» в Балашихе возводят новый детский сад. Учреждение рассчитано на 250 дошкольников.

Застройщик «Гранель» уже завершил основные работы и сейчас занимается благоустройством территории.

Внутри здания оборудуют 10 просторных групп. В каждой из них обустроят игровую комнату, спальню и все необходимые помещения. Для развития талантов и здоровья детей в саду появятся отдельные комнаты для кружков, музыкальный и спортивный залы. Также в здании будут работать медицинский блок и кабинет логопеда.

Снаружи учреждение ждет масштабное озеленение. На территории построят современные игровые и спортивные площадки, установят фонари и скамейки. Также будут предусмотрены специальные навесы от солнца и место, где можно оставить детские коляски или санки.

Жилой комплекс «Новая Алексеевская роща» находится в шести километрах от Москвы. Для жителей уже открыли первую очередь парковки на 500 машин, а в будущем она сможет вместить вдвое больше автомобилей.

На территории позже высадят растения, оборудуют спортивные площадки и уютные зоны отдыха.