Детский сад построили в ЖК «Новая Алексеевская роща» в Балашихе

В жилом комплексе «Новая Алексеевская роща» в Балашихе строят детский сад, рассчитанный на 250 мест. Подрядчик уже установил инженерные коммуникации.

На территории возле детского сада появились спортивные и игровые зоны, скамейки, теневые павильоны, площадка для хранения колясок и санок. Также там высадили растения.

Площадь трехэтажного детского сада составляет почти 3,5 тысячи квадратных метров. Там оборудовали 10 групповых комнат с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями.

Также в учреждении предусмотрели пространства для кружкой, музыкальный зал, помещение для занятий спортом, медицинскую зону, пищеблок и прачечную.

Комлпекс «Новая Алексеевская роща» находится в шести километрах от МКАД. Там уже построили три дома, где будут жить более тысячи семей. Строительство четвертого корпуса продолжается. Для автомобилистов открыли парковку, позже ее расширят.

Проект предусматривает озеленение и зонирование пространства.