Детский сад построили в ЖК «Малина» в Красногорске

Детский сад открыли в жилом комплексе «Малина» в поселке Нахабино. Он рассчитан на 196 мест.

Как рассказали в региональном Минжилполитики, детский сад находится на Покровской улице. Площадь здания составляет 2,9 тысячи квадратных метров. Там обустроили восемь групповых ячеек с игровыми зонами и спальнями. В детском саду также будет свой пищеблок полного цикла, медблок с процедурной и кабинет логопеда.

Девелопером выступила ГК «Гранель». Детский сад передан в муниципальную собственность.

Жилой комплекс находится в рабочем поселке Нахабино. На его территории построили 29 домов. Рядом с ЖК находятся лесные массивы.