Детский сад построили в ЖК «Квартал Ивакино» в Химках

В жилом комплексе «Квартал Ивакино» в Химках появился современный детский сад на 300 мест Министерство жилищной политики Московской области уже выдало группе «Самолет» разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

Общая площадь здания составляет 4,1 тысячи квадратных метров. Архитекторы института S.23 разделили его на несколько функциональных блоков высотой от двух до трех этажей.

Внешний облик соответствует дизайн-коду «Реки»: фасады выполнены в коричнево-бирюзовой палитре, символизирующей песчаный берег и водную гладь. Бирюзово-голубые и светло-зеленые оконные обрамления придают зданию выразительность, а специально сконструированная входная группа обеспечивает максимум естественного света.

Всего создано 12 групповых помещений, в которых дети смогут играть, отдыхать и принимать пищу. Для самых маленьких предусмотрели комнаты на первом этаже с отдельными выходами.

Праздники и концерты будут проходить в просторном музыкальном зале, оснащенном проектором и сценическим оборудованием. Для занятий спортом выделили отдельное помещение площадью около 100 квадратных метров с гимнастической стенкой, горкой и тренажерами.

Также в саду предусмотрены кабинеты врача и логопеда, а для кружков и творческих занятий создали отдельное помещение.

Концепция благоустройства территории продолжает тему «Реки»: покрытия выполнены в голубых тонах с динамичным орнаментом, напоминающим течение воды. Каждая группа получила собственную площадку для прогулок с теневыми навесами.

Для спортивных игр оборудовали два дополнительных поля площадью 200 и 120 квадратных метров.

Территорию озеленили: специалисты высадили деревья, кустарники, газон и цветы. Для родителей предусмотрели зону кратковременной остановки, а сотрудники смогут пользоваться отдельной парковкой.

В «Квартале Ивакино» также строят школу на 1100 мест.

Жилой комплекс расположен в 12 километрах от МКАД рядом с железнодорожными станциями Хлебниково (МЦД-1) и Химки (МЦД-3).