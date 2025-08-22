Детский сад построили в ЖК «Инновация» в Одинцове

В жилом комплексе «Инновация» в Одинцовском округе завершается подготовка к открытию нового детского сада. Здание рассчитано на 185 мест.

Сейчас специалисты передают инженерные системы в управление эксплуатирующей организации. В здании детского сада уже установили необходимое оборудование, кроме того, рабочие полностью завершили благоустройство территории.

Дошкольное учреждение будет принимать детей в восемь групп, включая ясельные и подготовительные. В здании предусмотрены групповые помещения, комнаты для занятий, кружковые, физкультурный и музыкальный залы, пищеблок, медицинский отсек с кабинетом медсестры и процедурной. Также созданы методические кабинеты, административные и технические помещения.

На прилегающей территории выполнили озеленение, оборудовали игровые и спортивные площадки. Особое внимание уделили созданию безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Жилой комплекс «Инновация» состоит из пяти монолитных корпусов высотой от 10 до 24 этажей с подземными паркингами. Все дома уже ввели в эксплуатацию.

На первых этажах разместили магазины, кафе, салоны красоты. На территории также есть многоуровневая автомобильная стоянка.

В комплексе уже работает один детский сад на 300 мест. В скором времени там откроют детскую и взрослую поликлиники, каждая из которых будет рассчитана на 62 посещения в смену.

Кроме того, в рамках государственной программы продолжается реконструкция «Немчиновского лицея».