Детский сад построили в жилом комплексе «Инновация» в Одинцове

Детский сад на 185 мест построили в жилом комплексе «Инновация» в Одинцове. Там провели торжественную церемонию закладки капсулы с посланием потомкам.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, работы провели за счет внебюджетных средств. Площадь трехэтажного здания составила 3,5 тысячи квадратных метров. Внутри обустроили комнаты для групп, кружковые, физкультурный и музыкальный залы, пищеблок и другие помещения. На территории проведут благоустройство, установят игровые и спортивные площадки.

Первый детский сад на территории ЖК открыли осенью прошлого года. Сейчас там продолжают реконструкцию Немчиновского лицея и возводят пристройку на 950 мест.

Жилой комплекс «Инновация» находится в поселке Новоивановском, в нем построили пять жилых корпусов на пять тысяч квартир, открыли магазины, кафе и многое другое.

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