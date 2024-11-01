Детский сад построили в поселке Андреевка под Солнечногорском

Инспекторы Главстройнадзора Московской области проверили, как идет строительство детского сада в рабочем поселке Андреевка городского округа Солнечногорск. Все работы в здании практически завершены.

Как пояснили в ведомстве, для детей обустроили просторные игровые и спальни, музыкальный и физкультурные залы, помещения для занятий для кружков, просторную столовую, а также кабинеты логопеда и врача.

Детский сад рассчитан на девять групп, всего — 170 воспитанников.

Кроме того, благоустроили прилегающую территорию — установили теневые навесы, построили игровые и спортивные комплексы, а для родителей воспитанников у входа в детский сад организовали парковку.