Детский сад после капремонта открыли в поселке Селятино в Наро-Фоминске

В дошкольном отделении МАОУ Селятинской СОШ № 2 завершился капитальный ремонт. Площадь детского сада составляет 3,2 тысячи квадратных метров. В здании, построенном в 1972 году, обновили кровлю, инженерные сети, сантехническое оборудование и уличное освещение.

Кроме того, благоустроили прилегающую территорию и обеспечили учреждение необходимым оборудованием. Запуск детского сада стал значимым событием для родителей и 250 воспитанников.

В 2024 году капитальный ремонт завершили в 23 детских садах Московской области. В Наро-Фоминском городском округе в этом году открылись уже два подобных учреждения после капитального ремонта.