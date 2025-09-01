Детский сад «Полянка» открыли после капитального ремонта в Домодедове

В Домодедове капитально отремонтировали детский сад «Полянка». В отделении школы № 7 будут воспитывать более 120 ребят.

В церемонии открытия приняли участие педагоги, родители и воспитанники. Для них подготовили праздничный концерт.

В здании заменили инженерные системы, обновили кровлю и фасад, оборудовали современные классы. Также отремонтировали спортивный зал, пищеблок и коридоры.

Программа капитального ремонта реализуется в Домодедове по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с соответствии с государственной программой. Проект направлен на повышение качества образования и создание комфортных условий для воспитания подрастающего поколения.