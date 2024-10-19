Детский сад появится в ЖК «Лесобережный» в Красногорске в 2025 году

Жилой комплекс «Левобережный» развивается в Красногорске. Сейчас здесь строят детский сад на 315 мест. Накануне ход работ проинспектировали представители Главгосстройнадзора Подмосковья.

Работы в селе Николо-Урюпино стартовали в феврале этого года. Строительная готовность объекта сейчас составляет 60%.

Специалисты уже сделали котлован и фундамент, установили вертикальные конструкции. Рабочие занимаются внутренней отделкой, монтируют инженерные системы и благоустраивают территорию.

Площадь трехэтажного здания составит более четырех тысяч квадратных метров. Здесь будут заниматься дети от полутора до семи лет.

На первом этаже оборудуют зону ожидания для родителей, пост охраны и медблок. Также здесь появятся пищеблок, кабинеты логопеда и психолога, физкультурный и музыкальный залы, кабинет развивающих игр.

Территорию около учреждения благоустроят и озеленят. Здесь создадут цветочный сад, где дети смогут сами высаживать растения и ухаживать за ними. Завершить все работы должны во втором квартале следующего года.

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