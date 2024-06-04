Детский сад открылся после капитального ремонта в Павлово-Посадском округе

В Электрогорске в преддверии Дня защиты детей после капитального ремонта открыли детский сад «Колокольчик». Работы проходили в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов с депутатом Государственной думы Геннадием Паниным провели церемонию открытия детского сада в Электрогорске. Там завершился капитальный ремонт.

«Здание было построено в 1982 году и за это время капитально ни разу не ремонтировалось. Мы заменили все коммуникации, обновили фасад и входные группы. Провели отделку помещений, собрали мебель. В пищеблоке установили новое оборудование. Также на территории садика проведены работы по благоустройству: установлены тротуары и обустроены проезды, уложено резиновое покрытие на игровых площадках», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов.

Уже сегодня дети смогли вернуться в стены детского сада. Все благодаря ускоренным темпам работ. Капитальный ремонт в рамках той же Народной программы «Единой России» сейчас проходит и в детском саду «Незабудка».

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