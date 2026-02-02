Детский сад открылся после капитального ремонта в Домодедове

В Домодедове после капитального ремонта возобновил работу детский сад «Белочка». Учреждение открыло двери для воспитанников 2 февраля.

Готовность сада накануне проверила глава округа Евгения Хрустелева вместе с председателем Совета депутатов Леонидом Ковалевским. Они осмотрели группы, новую мебель и коммуникации.

«Все группы полностью готовы. Мы с радостью встречаем детей. Благодарим родителей за терпение и участие в контроле за работами», — сказала директор Домодедовской школы № 7 Валентина Дядюра.

Для многих семей «Белочка» — сад с историей. Некоторые родители сами посещали его в детстве.

«Мы ждали этого события целый год и очень рады вернуться в родной сад», — рассказали жители микрорайона.

В учреждении обновили помещения, игровые и спальные зоны. Сейчас детский сад оснащен всем необходимым для безопасного и комфортного пребывания детей.