Детский сад открыли в ЖК «Театральный парк» в Королеве

Детский сад «Лесная сказка» открыли в жилом комплексе «Театральный парк» в Королеве. Он рассчитан на 107 воспитанников.

Общая площадь детского сада превышает 1,9 тысячи квадратных метров. В нем обустроили групповые, кружковые, залы для занятий, пищеблок, медблок, кабинет медсестры и другие помещения.

Жилой комплекс находится в семи километрах от МКАД по Ярославскому шоссе. Рядом с ним расположены леса и река Клязьма. На территории ЖК уже построили 38 четырехэтажных домов на 3905 квартир. Там работают салоны красоты, магазины, кафе и другие предприятия, а также гимназия на 660 учеников.