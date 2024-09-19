Сегодня 11:19 Детский сад открыли в ЖК «Самоцветы мира» в Реутове Фото: Медиасток.рф
Детский сад открыли в жилом комплексе «Самоцветы мира» в Реутове. Он рассчитан на 84 места.
Помещения нового детского сада полностью подготовили для воспитанников. Для них обустроили групповые блоки, музыкальные и спортивные залы, спальни, пищеблок, кабинеты психолога и логопеда. В оформлении использовали космическую тематику.
Учреждение вошло в образовательный комплекс с четырьмя корпусами сада «Светлячок». Его общая площадь составила почти 1,2 тысячи квадратных метров.
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