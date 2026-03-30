Детский сад открыли в ЖК «Прибрежный Парк» в селе Ям

В селе Ям в Ленинском городском округе Подмосковья на территории жилого комплекса «Прибрежный Парк» распахнул свои двери новый детский сад. Он стал вторым по счету в этом масштабном проекте.

Учреждение рассчитано на 150 детей. В день открытия для будущих дошкольников и их родителей устроили экскурсию и знакомство с воспитателями.

Кульминацией торжественной церемонии стала передача символического ключа от строителей администрации учреждения.

Трехэтажное здание примет шесть групп, в которые будут зачислены дети в возрасте до семи лет. На первом этаже обустроили уютные групповые помещения для самых маленьких, а также разместили медицинский блок и собственную кухню, где разделили цеха для приготовления пищи.

Этажом выше находятся группы для детей постарше, там же оборудовали физкультурный зал и комнаты для кружковых занятий по интересам. Третий этаж отдали под подготовительную группу, а также под творческие занятия — здесь расположился просторный музыкальный зал, кабинеты логопеда и психолога. Для удобства родителей при входе в здание предусмотрели места для колясок и велопарковка.

Территория вокруг детского сада огородили и озеленили. Там появились современные игровые площадки с теневыми навесами, спортивная зона с безопасным покрытием из резиновой крошки и газоном, а также многофункциональная площадь, где будут проходить утренники.

Для сотрудников и родителей организовали удобные парковочные места.

Жилой комплекс «Прибрежный Парк» возводит группа «Самолет» в девяти километрах от МКАД, рядом с выездами на трассу М-4 и Каширское шоссе.

В шаговой доступности от новостроек находится железнодорожная станция Ленинская, откуда можно быстро добраться до столицы.

Ранее на территории уже открыли большую школу на 1650 учеников и первый детский сад на 300 мест. В перспективе в комплексе появится еще один садик. Также планируется построить поликлинику на 216 посещений в смену, физкультурно-оздоровительный комплекс и многоуровневый наземный паркинг.