Детский сад открыли в ЖК «Опалиха О3» в Красногорске

За минувшие пять лет в Московской области по наказам жителей значительно расширилась сеть образовательных учреждений. В регионе построили более 300 школ и детских садов, а еще около 350 объектов прошли капитальный ремонт.

Одним из примеров такого развития стал новый детский сад на 140 мест в жилом комплексе «Опалиха О3» в Красногорске. Учреждение появилось в рамках реализации Народной программы «Единой России» и стало долгожданным объектом для активно растущего микрорайона.

Глава Красногорска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков рассказал, что садик рассчитан на шесть групп, включая две ясельные. Территорию полностью благоустроили. А в кадровый состав вошли специалисты разных профилей.

Родители отмечают удобное расположение, современное оснащение и высокий уровень безопасности учреждения.

Параллельно в регионе продолжается обновление действующих детских садов.

Председатель Московской областной думы, секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым проверил ход капитального ремонта детского сада № 5 в микрорайоне Купавна, который планируют открыть осенью.

«Всего в Московской области за пять лет по наказам жителей привели в порядок 342 образовательных учреждения, 97 из них — детские сады», — отметил Игорь Брынцалов.

В Люберцах на Коммунистической улице обновляют дошкольное учреждение, построенное в 1968 году. Модернизацию также завершат к сентябрю.

Развитие системы дошкольного образования остается одним из приоритетов властей Подмосковья. За пять лет в регионе создали 170 тысяч новых мест в детских садах и школах.

Одновременно «Единая Россия „продолжает работу по формированию новых инициатив в сфере образования и социальной политики.

В муниципалитетах региона открыты площадки для сбора предложений жителей. Их можно озвучить также в беседе с оператором горячей линии по номеру 8-800-200-89-50 или на сайте естьрезультат.рф.

