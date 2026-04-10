Детский сад открыли в ЖК «Опалиха О3» в Красногорске

За минувшие пять лет в Московской области по наказам жителей значительно расширилась сеть образовательных учреждений. В регионе построили более 300 школ и детских садов, а еще около 350 объектов прошли капитальный ремонт.

Одним из примеров такого развития стал новый детский сад на 140 мест в жилом комплексе «Опалиха О3» в Красногорске. Учреждение появилось в рамках реализации Народной программы «Единой России» и стало долгожданным объектом для активно растущего микрорайона.

Глава Красногорска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков рассказал, что садик рассчитан на шесть групп, включая две ясельные. Территорию полностью благоустроили. А в кадровый состав вошли специалисты разных профилей.